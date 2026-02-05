日本バスケットボール協会（JBA）の動きは早かった。2月2日にトム・ホーバス日本男子代表ヘッドコーチ（HC）との契約終了を発表。JBAは「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と、契約終了の理由を語った。その翌日には会見を開き、ホーバス氏の後任には、B1琉球ゴールデンキングス監督の桶谷大氏が就