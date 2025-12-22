ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¼«¿È¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë photo by Kato YoshioÁ°ÊÔ¡§¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025ÃË»Ò¡×¤³¤³¤ËÃíÌÜ¡ª Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î"°ïºà"¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿ÇòÃ«ÃìÀ¿¡Ê¤Á¤å¤½¤ó¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤ËÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤â´Þ¤á¶î¤±È´¤±¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ­¤Î¤¤¤¯»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âNBA¥×¥ì