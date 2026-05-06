米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２８）が今オフにヒートにトレードされる可能性が出てきた。米メディア「ヘビードットコム」は「レイカーズが八村塁との契約を破棄し、ウォリアーズでチャンピオンとなった選手を獲得するトレード案を提示」と報道。その選手は、現ヒートのフォワード、アンドリュー・ウィギンズだ。著名評論家のアンソニー・アーウィン氏は「レイカーズとヒートはトレード交渉を続けている