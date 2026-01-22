¿Íµ¤¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Öºù¹ß¤ëÂå¤Ë·èÆ®¤ò¡×¤¬VR²½¡ª
¡¡REARV¤Ï1·î20Æü¤Ë¡¢ÀÙÀ±Ï°¤ÎBakaFire Party¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Öºù¹ß¤ëÂå¤Ë·èÆ®¤ò¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¤Õ¤ë¤è¤Ë¡Ë¤ÎVR¥ï¡¼¥ë¥É¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öºù¹ß¤ëÂå¤Ë·èÆ®¤ò¡×¤Ï¡¢BakaFire Party¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´ãÁ°¹½ÃÛ·¿·èÆ®¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£¿ÀºÂºù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Äºù¤È¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¥á¥¬¥ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬½É¤ëÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥á¥¬¥ß¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ·èÆ®¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥¬¥ß¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é2Ãì¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤ÎÁªÂò¤·¤¿¥á¥¬¥ß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤«¤é¥Ç¥Ã¥¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤¬¥Ç¥Ã¥¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¸å¡¢³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´Ö¹ç¤¤¤äËÉ¸æ¤Î³µÇ°¤ò»ý¤Ä¡Öºù²Ö·èÆ®¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡ÇÔ¤¬·è¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖVRºù¹ß¤ëÂå¤Ë·èÆ®¤ò Sakura Arms¡×¤Ï¡¢VRChat¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öºù¹ß¤ëÂå¤Ë·èÆ®¤ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥²¡¼¥àÀ¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½¤ÊVR¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡VR¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ó³ÖÃÏ¤Ë¤¤¤ëÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤âÆ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢½àÈ÷¤äÊÒÉÕ¤±¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢Ê¿ÆüÌë¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢VR¶õ´Ö¤ä¥¢¥Ð¥¿¡¼°áÁõ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡REARV¤Ï¡¢¸½ºß¥ª¡¼¥×¥ó¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Î¡ÖVRºù¹ß¤ëÂå¤Ë·èÆ®¤ò¡×¥ï¡¼¥ë¥É¤òÄ¹´üÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢±þ±ç·¿»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡¢¡ÖVazaR Rocket¡×¤Ë¤Æ1·î28Æü24»þ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î15Æü15»þ»þÅÀ¤Ç2200Ëü±ß¤ÎÄ´Ã£¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É³«È¯¡¢3D¥â¥Ç¥ëÀ©ºî¡¢¸¶ºî´Æ½¤ÎÁ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¡Öºù¹ß¤ëÂå¤Ë·èÆ®¤ò¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¬¥ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿¡¼°áÁõ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¾å¤Çº£¸å¤ÎÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÌ¾Æþ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ë²ÚÆÃÅµ¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
