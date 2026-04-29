けさ、東京・福生市の路上で、男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、逃走した事件。男が事件直前、自宅前に複数人でたむろしていた男子高校生らと騒音をめぐってトラブルになっていたことがわかりました。現場からおよそ300メートルほど離れた警視庁福生警察署前からお伝えします。事件からおよそ8時間以上がたちました。男は今も見つかっておらず、福生警察署にも捜査員などが時折、出入りする様子が確認できます。午前7時す