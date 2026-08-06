夏休みの旅行前に確認したい スマホのギガ、本当に足りていますか？

夏休みの旅行では、地図アプリでルートを調べたり、写真や動画を撮影したり、その場でSNSへ投稿したりと、普段以上にスマートフォン（スマホ）を利…