BCN＋R
-
「ペイディあと払いプランApple専用」を利用したiPhone購入者 9割以上が「次回も使いたい」
あと払い（Buy Now Pay Later）サービス「ペイディ」を提供するPaidyは、「ペイディあと払いプランApple専用」を利用してAppleで1年以内にiPhoneを…
-
夏休みの旅行前に確認したい スマホのギガ、本当に足りていますか？
夏休みの旅行では、地図アプリでルートを調べたり、写真や動画を撮影したり、その場でSNSへ投稿したりと、普段以上にスマートフォン（スマホ）を利…
-
Galaxy S26がPixel 10aを逆転、26年7月に売れたAndroidスマートフォンTOP10
「BCNランキング」2026年7月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Gala…
-
防犯対策の強化に、4Kデュアルレンズ搭載セキュリティーカメラ「Tapo C675D KIT」「Tapo C575D」
ティーピーリンクジャパンは、スマートホームブランド「Tapo」で4Kデュアルレンズ搭載の屋外向けセキュリティーカメラ「Tapo C675D KIT」と「Tapo C…
-
「フロンティアAI」時代に企業が備えるべきことは？ アクロニス・ジャパンが解説
アクロニス・ジャパンは8月6日に、「『フロンティアAI』時代に企業が備えるべきこと」と題した記事を、公式ブログにて公開した。●IT管理者・サービ…
-
対象商品の購入で最大6700ポイントを進呈、ノジマ創業67周年「大創業祭」開催
ノジマは、8月8日の創業67周年を記念して、「大創業祭」を8月21日まで開催している。期間中は対象商品の購入で最大6700ポイントを進呈するほか、67…
-
富士通「FMV」が連続首位 ノートPC人気ランキングTOP10 2026/8/7
「BCNランキング」2026年7月27日〜8月2日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位FMV Note A A53-K3 …
-
『新機動戦記ガンダムW』ガンダムパイロット5人の新規録り下ろしボイス実装！ ONKYO完全ワイヤレスイヤホン
コラボイヤホンを多数展開しているオンキヨーは、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01F」と『新機動戦記ガンダムW（ウイング）』とのコラボレーション…
-
「モバ充の管理、発火事故ゼロのプロに任せれば？」ドンデコルテがCHARGESPOTの1日安全大使に
INFORICHは8月4日、「『CHARGESPOTで、安全を借りよう』ドンデコルテ1日安全大使就任イベント」を都内で開催した。人気お笑いコンビのドンデコルテ…
-
iPhone Airが首位に スマホ人気ランキングTOP10 2026/8/7
「BCNランキング」2026年7月27日〜8月2日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった…
-
Bluetooth接続できる現代仕様の「チープカシオ」 自動時刻修正や歩数計測に対応
カシオ計算機は8月7日、CASIO Collection STANDARDから、Bluetooth接続が可能な腕時計「F-B100W」シリーズを発売した。オンラインストア価格は8800…
-
薄すぎる もはや厚紙レベルな6.5mmの折りたたみマウス クラファンが開始7分で目標金額達成
CS01は8月5日から、折りたたみできる薄型マウス「GoFold」の先行販売を応援購入サイト「Makuake」で開始した。開始7分で目標金額を達成するなど人気…
-
mora、「夏のハイレゾプライスオフ 2026」 ハイレゾ音源が最大80％オフ！
ソニー・ミュージックソリューションズが運営する音楽ダウンロードサービス「mora 〜WALKMAN 公式ミュージックストア〜」は、約1200タイトルのハイ…
-
シグマがタムロンを抑えて上位4位まで独占、26年7月に売れた交換レンズTOP10
「BCNランキング」2026年7月の月次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位18-50mm F2.8 DC DN Contempora…
-
夏の家族でのドライブにぴったり！ 車載ベビーモニター「ミマモ2」をレビュー 初代モデルから使い勝手＆機能が大幅進化
夏休みやお盆休みは、子どもを連れて車で遠出する機会が増えるシーズン。一方で、チャイルドシートに座る子どもの様子が気になり、つい後部座席を振…
-
解凍も冷食あたためもムラを軽減、カインズの赤外線センサー搭載フラットレンジ
カインズは、「解凍も冷食あたためもムラになりにくいフラットレンジ」を8月1日から発売している。冷凍食品の利用増や食材のまとめ買い需要が高まる…
-
ノートPCの画面不足を解消、エレコムが最大3画面対応HDMI変換アダプター発売
エレコムは、USB Type-Cポート搭載のPCやスマートフォンからHDMI対応ディスプレーへ映像出力できる「USB Type-C対応 HDMI映像変換アダプター（AD-C2…
-
アスクル、紙製パッケージを採用した「基本の救急セット」
アスクルは8月5日に、「これがあれば安心 基本の救急セット」を、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」、および一般消費者向け（BtoC）通販サー…
-
Osmo Pocketが上位を独占 デジタルビデオカメラ人気ランキングTOP10 2026/8/6
「BCNランキング」2026年7月27日〜8月2日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラ（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった…
-
アイオーデータが大型ディスプレイとUbuntuPC寄贈し全国のU-15／U-16プロコンを支援、次世代IT人材育成を後押し――創立50周年記念事業で
アイオーデータは、全国19の「U-15／U-16 プログラミングコンテスト」実行委員会に対し、大会などで活用できる大型ディスプレイやミニPCを寄贈する…