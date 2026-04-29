29日午前、広島県三原市の会社の敷地内で、土の中から男性の遺体が発見されました。遺体が見つかったのは、三原市沼田2丁目にある会社の敷地内です。警察によると2月に東広島市の住宅で、川本健一さんが何者かに殺害された事件の捜索をしていた過程で会社敷地内を調べたところ、きょう午前11時40分頃、土の中から氏名・年齢など不詳の男性の遺体が見つかりました。遺体は腐敗しており、着衣については捜査に支障があるため、明らか