東京・福生市で男がハンマーで少年らを殴り、その後立てこもった事件で、現在も男は逃走中です。現場の状況を中継でお伝えします。午前7時20分ごろ福生市加美平の路上で40代の男がハンマーで少年2人を殴り、駆けつけた警察官に農薬のようなものを吹きかけました。少年の1人は顔の骨を折るなどの重傷を負い、警察官など合わせて5人が怪我をしましたが、いずれも命に別条はないということです。男はその後、サバイバルナイフをもって