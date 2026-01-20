SixTONES「一秒」、ミラノ・コルティナオリンピック日テレ系アスリート応援ソングに決定「たくさんの方にエールを」【コメント全文】
6人組グループ・SixTONESの新曲「一秒」が、2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』日本テレビ系アスリート応援ソングに決定した。
【写真】クルーズの上で自然体な表情をみせるSixTONES
同楽曲は、メインキャスター・荒川静香やスペシャルキャスター・櫻井翔が取材してきた選手たちの声がもとになって制作された。羽生結弦、平野歩夢、高木美帆（※高＝はしごだか）など歴代のメダリストや、今大会ではじめてオリンピックの舞台に立つ選手たちに聞いたさまざまなアスリートの思い、「一秒一秒」無駄にすることなく重ねた努力や、葛藤し、涙した日々、数え切れないその「一秒」の積み重ねが、自信や力強さとなって輝いてほしいという思いが込められた、夢に向かうすべてのアスリートへの応援ソングとなっている。
２月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックでは、たくさんのアスリートが自分の夢、みんなの夢に向かって大舞台に挑む。SixTONESのアスリート応援ソング「一秒」が、選手たちの背中を押す。
ミラノ・コルティナ2026オリンピックは、現地時間2月6日に開幕。2月22日まで17日間にわたって、8競技116種目が実施される。日本テレビ系では、史上初の複数都市開催となる開会式ハイライトから始まり、鍵山優真らが出場するフィギュアスケート男子フリー、日本史上初のメダル獲得の期待がかかるスノーボード男子スロープスタイル決勝、高木が出場するスピードスケート女子1500mなど、注目種目を多数放送する。
【コメント全文】
――今回のアスリート応援ソングを担当する率直な感想は。
ジェシー：先輩方もやられた応援ソングを僕たちがやらせていただくということで、とてもうれしいです。この「一秒」という楽曲で、たくさんの方にエールを与えられたらいいなと思います。
――アスリートたちの言葉からできた曲について。
松村北斗：アスリートの皆さんからの言葉の中で、特に「一秒」すら惜しんで努力に充てていることが、オリンピックまでの道になるというニュアンスの言葉があって。アスリート皆さんがそういう思いで戦っているってことをちゃんと理解した上で、これからもパフォーマンスをし続けたいなって思う曲ですね。
――「一秒」というタイトルについて。
田中樹：たぶん僕たちには理解できないほどアスリートの皆さんは日々、毎日努力されていて。その毎日毎日の一秒一秒が日々積み重なっていくことの重要性、そこが夢を叶えるための重要な一秒、一歩になってくるということを、選手たちの思いとして僕たちも感じます。その一秒が積み重なったものを一生懸命応援し続ける仲間たちの思いもあると思うので、思いがしっかり込められたのかなと思います。
――SixTONESの活動と通じるところは。
高地優吾（※高＝はしごだか）：土俵はアスリートと僕たちとは違うかもしれないですけど、本当に僕たちも一秒一秒大切に努力してきて、今こうやって応援ソングを任せていただけるっていうところもあるので、僕たち自身も歌いながら、自分たちにエールを与えてくれるような楽曲になっています。アスリートの皆さんに負けないように、これからSixTONESもどんどん大きくなっていきたいと思っています。
――この歌でアスリートや視聴者にどんなことを届けたいですか。
京本大我：僕たちも日頃いろんな挑戦だったり葛藤がありながら、ここまでの道のりがありますので、この歌を任せてもらうからには、僕たちなりの説得力をしっかり持って、この楽曲の歌詞だったりアスリートの皆さんにエールを届けていきたいなと。毎回毎回の歌唱も気持ちを込めて歌わせていただきたいなと思います。
――選手へエールをお願いします。
森本慎太郎：僕たちは「一秒」という楽曲を通して応援することしかできないんですけど、皆さんの頑張りや戦う姿を見てパワーをもらいますし、逆にそのパワーをもらったからこそ、僕たちも応援ソングとしてエールを返したいなと思うので、SixTONES一同、この楽曲とともに応援していけたらと思いますので、選手の皆さんに頑張ってほしいなと思います。
【写真】クルーズの上で自然体な表情をみせるSixTONES
同楽曲は、メインキャスター・荒川静香やスペシャルキャスター・櫻井翔が取材してきた選手たちの声がもとになって制作された。羽生結弦、平野歩夢、高木美帆（※高＝はしごだか）など歴代のメダリストや、今大会ではじめてオリンピックの舞台に立つ選手たちに聞いたさまざまなアスリートの思い、「一秒一秒」無駄にすることなく重ねた努力や、葛藤し、涙した日々、数え切れないその「一秒」の積み重ねが、自信や力強さとなって輝いてほしいという思いが込められた、夢に向かうすべてのアスリートへの応援ソングとなっている。
ミラノ・コルティナ2026オリンピックは、現地時間2月6日に開幕。2月22日まで17日間にわたって、8競技116種目が実施される。日本テレビ系では、史上初の複数都市開催となる開会式ハイライトから始まり、鍵山優真らが出場するフィギュアスケート男子フリー、日本史上初のメダル獲得の期待がかかるスノーボード男子スロープスタイル決勝、高木が出場するスピードスケート女子1500mなど、注目種目を多数放送する。
【コメント全文】
――今回のアスリート応援ソングを担当する率直な感想は。
ジェシー：先輩方もやられた応援ソングを僕たちがやらせていただくということで、とてもうれしいです。この「一秒」という楽曲で、たくさんの方にエールを与えられたらいいなと思います。
――アスリートたちの言葉からできた曲について。
松村北斗：アスリートの皆さんからの言葉の中で、特に「一秒」すら惜しんで努力に充てていることが、オリンピックまでの道になるというニュアンスの言葉があって。アスリート皆さんがそういう思いで戦っているってことをちゃんと理解した上で、これからもパフォーマンスをし続けたいなって思う曲ですね。
――「一秒」というタイトルについて。
田中樹：たぶん僕たちには理解できないほどアスリートの皆さんは日々、毎日努力されていて。その毎日毎日の一秒一秒が日々積み重なっていくことの重要性、そこが夢を叶えるための重要な一秒、一歩になってくるということを、選手たちの思いとして僕たちも感じます。その一秒が積み重なったものを一生懸命応援し続ける仲間たちの思いもあると思うので、思いがしっかり込められたのかなと思います。
――SixTONESの活動と通じるところは。
高地優吾（※高＝はしごだか）：土俵はアスリートと僕たちとは違うかもしれないですけど、本当に僕たちも一秒一秒大切に努力してきて、今こうやって応援ソングを任せていただけるっていうところもあるので、僕たち自身も歌いながら、自分たちにエールを与えてくれるような楽曲になっています。アスリートの皆さんに負けないように、これからSixTONESもどんどん大きくなっていきたいと思っています。
――この歌でアスリートや視聴者にどんなことを届けたいですか。
京本大我：僕たちも日頃いろんな挑戦だったり葛藤がありながら、ここまでの道のりがありますので、この歌を任せてもらうからには、僕たちなりの説得力をしっかり持って、この楽曲の歌詞だったりアスリートの皆さんにエールを届けていきたいなと。毎回毎回の歌唱も気持ちを込めて歌わせていただきたいなと思います。
――選手へエールをお願いします。
森本慎太郎：僕たちは「一秒」という楽曲を通して応援することしかできないんですけど、皆さんの頑張りや戦う姿を見てパワーをもらいますし、逆にそのパワーをもらったからこそ、僕たちも応援ソングとしてエールを返したいなと思うので、SixTONES一同、この楽曲とともに応援していけたらと思いますので、選手の皆さんに頑張ってほしいなと思います。