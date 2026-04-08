【モデルプレス＝2026/04/08】SixTONESの田中樹が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる7時）に出演。自身の名前の由来を明かした。【写真】田中樹「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット◆田中樹、自身の名前の由来になった歌手を告白この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。メジャーな名字を持つ田中は、自身の名前について、両親が歌手の沢田研二のファンで、沢田のニックネ