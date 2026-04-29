嵐の二宮和也（42）が29日放送のTBS「6SixTONES」（後8・54）にサプライズ芸能人として登場。嵐のライブが日本映画界の撮影を止めた逸話を披露した。冒頭でカメラマンに扮（ふん）してスタッフに紛れた二宮。最初に田中樹が気づき、頭を抱え「ダメだって」と絶叫した。メンバー全員が気づき、あいさつを交わした後、二宮は「22分です」と気づくまでかかった時間を冷静なトーンで伝えた、場を盛り上げた。実はあまり関係性の