城島茂SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）、森本慎太郎が、12日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演する。無人島開拓SPと題し、DASH島を拠点に残したまま、新たな島を開拓する夢の２拠点開拓計画が始動する。【写真】どうしたの？現役力士とぶつかりげいこをするSixTONES2拠点開拓計画の背景には、「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」という、城島の壮大な夢があ