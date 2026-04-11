アンチコメントを送ってきていた“意外すぎる犯人”の正体とは──。カップルYouTuber「つーさんとゆっぴ」のyuka（24）が4月6日にYouTubeの個人チャンネル更新。自身に寄せられていたアンチコメントをめぐり、思わぬ展開があったことを報告し、反響を呼んでいる。「つーさんとゆっぴ」は登録者数35万人超を誇る人気チャンネル。同棲生活や旅行の様子などを発信しており、とくに若者世代からの支持が厚い。「アイ・エヌ・ジー」が