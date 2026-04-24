6人組グループ・SixTONESのジェシーが、アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）に声優として出演することが決定した。このほど最新映像となる本予告映像が解禁。併せて本ビジュアル、主題歌も公開された。【動画】『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』予告ジェシーはオリジナルキャラクター“アルル”と