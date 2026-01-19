「料理も片付けもできない」ーー元テレビ東京のアナウンサー・森香澄が生活能力のなさを赤裸々に明かし、話題となっている。

「驚きの発言が飛び出したのは、1月14日放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系）の中です。『男性と付き合うとどうなる？』と聞かれた彼女は『4歳児ぐらいになる』と照れながら回答。

続けて、『（男性には私は）なんもできないと思ってほしい……』と求めたのです。『20代後半くらいからの恋愛って、その先を見据えるじゃないですか？』と結婚を意識した交際になりがちと持論を述べ、『期待値が高すぎるとツラいんで。めっちゃ（期待のハードルを）下げます』と、あらかじめ“できない自分”をアピールする戦略を明かしたのです」（芸能記者）

現在30歳の森。恋愛経験もそれなり積んできたと思われるが、男性と付き合う前の“確認事項”として、こんなやり取りをしているという。

「『もう最初が肝心だって思ってるんで…。“何にもできません、私は。片付けもできないし、料理もできないし。それでもいいですか？”みたいな（感じで伝える）』と話していました」

こうした森の、だらしなさ全開のカミングアウトにXでは、

《家事は雇えば良い》

《一番はご飯を美味しそうに頬張りながら食べる姿》

彼女の生活能力を度外視する声が続出した。なぜ彼女はここまでモテるのか。

「女子アナといえば私生活もきっちりしているイメージを持たれがちですが、森さんはその真逆。“だらしなさ”を隠さずに出すことで、かえって親近感が生まれているのかもしれません」（放送作家）

彼女の“戦略”は仕事にも生きている。近寄りがたい存在ではないからこそ、番組側も声をかけやすいのだ。

「昨年12月に発表された『好きな女性アナウンサーランキング』（オリコン調べ）で、実は森さんはベスト10に入っていなかったんです。つまり、彼女は『憧れられる存在』とは別の指標で戦っている。いわば“手の届きそうなポジション”を意識的に選び取っている印象がありますね」

さらにテレ東出身という経歴も、その親近感の秘密だという。

「日テレやテレ朝出身だと“エース”“花形”という印象が強く、視聴者と距離が生まれやすい。その点、テレ東ブランドは“等身大”といえる。

そんな森さんと対照的なのが、田中みな実さんです。局アナ出身でその後さまざまなジャンルで活躍している点は一緒ですが、田中さんはあえて“近寄りがたさ”を武器にして自ら“高嶺の花”を目指している感があります。森さんは田中さんとは真逆の戦略をとっていて、退社直後の仕事が『週刊プレイボーイ』でのグラビアだった点などもまさに象徴的です」（芸能ジャーナリスト）

“できない自分”を隠さない。弱さを強みにするスタンスこそが、森の最大の武器なのかもしれない。