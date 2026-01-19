ＭＬＢ公式サイトは１８日（日本時間１９日）にドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が現在結んでいる１２年契約が終了する２０３２年シーズンを最後に現役引退する意向を明かしたと報じた。

ベッツは元プロレスラーで俳優や司会者として活躍しているジョン・シナの番組「Ｗｈａｔ Ｄｒｉｖｅｓ Ｙｏｕ ｗｉｔｈ Ｊｏｈｎ Ｃｅｎａ」に出演し、現役引退について語った。

「（３２年に）僕は４０歳になる。娘は１４歳、息子は１０歳になる」とシナに語るとこう続けた。「僕の両親はいつも僕を支えてくれた。僕も子供たちに同じ思いをさせたいと思っている」

１４年にレッドソックスでメジャーデビューしたベッツは１８年にＭＶＰを獲得。２０年２月にドジャースにトレードされ、同年７月に１２年総額３億６５００万ドルで契約延長した。ワールドシリーズ（ＷＳ）では４度優勝（うち３回はドジャース）している。

昨季まで１５３１試合に出場して１７６７安打、打率２割９分、２９１本塁打、９１３打点、米野球殿堂入りの目安が６０とされるｂＷＡＲは７５・２で歴代８３位タイだ。シルバースラッガー賞７回、ゴールドグラブ賞６回、オールスター戦選出８回を誇る。残り７シーズンで何個のＷＳ優勝リングを追加するのか楽しみだ。