大谷翔平が7回無失点で今季3勝目【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回105球を投げて無失点の好投で3勝目をあげた。試合後、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じたムーキー・ベッツ内野手は「彼（の活躍）を言葉で表すのは難しい。He’s the best」と称えた。勝利を引き寄