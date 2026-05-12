ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、ILから復帰し「2番・遊撃」でスタメン起用するムーキー・ベッツ内野手（33）への期待を話した。指揮官は開幕からベッツが故障で離脱する4月4日（同5日）ナショナルズ戦まで8試合、1番・大谷翔平、2番・タッカー、3番・ベッツと打順を固定してきたが、この日はベッツを2番で起用した。「フレディ（フリーマン）と翔