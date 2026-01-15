¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤¬¡ÖFate¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼¨º¶¡£¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©ー¥¯¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥¥É¥¥¡×¤é¤·¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¡Ú¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²èÁü¡Û 1·î15Æü ¸ø³«
¡¡¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤Ï¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖFate¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤é¤·¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©ー¥¯¤ò¹½¤¨¤¿¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥¥É¥¥¡×¤È¤È¤ì¤ë¤â¤Î¡£¡ÖFate¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥³¥³¥¹¡¢¥Á¥¥ó¥éー¥á¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¦¡¦¡¦¡ª pic.twitter.com/TnIzaqwSUS- ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡Ú¸ø¼°¡Û (@joyfull_info) January 14, 2026
(C)RN,TM/K/FSFPC