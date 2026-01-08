1年の終わりに差しかかる2025年12月26日、女優の米倉涼子が、自宅に捜査機関が入ったことを認める声明を出した。今後の芸能活動に意欲を見せていたが、米倉の出演するCMには “異変” が──。

昨年10月の「文春オンライン」は、米倉が厚労省関東信越厚生局麻薬取締部の捜査を受けているという、衝撃的な内容を報じた。

「記事によれば、8月に自宅マンションへの家宅捜索がおこなわれ、米倉さんはその2日後にヨーロッパを周遊したそうです。ただ、米倉さん本人や彼女の個人事務所は、この件に言及しない沈黙状態が続いていたのです」（スポーツ紙記者）

年末になり、米倉は事務所の公式サイトで《一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です》と、家宅捜索を受けたことを認めた。弁護士と相談し、捜査に全面的に協力することを理由に、発信を控えていたことを告白。

今後に関しては、《私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます》と、芸能活動に意欲を見せていた。

1月1日には、約5カ月ぶりにInstagramを更新し、ファンを安心させた。ただ、米倉が出演していた化粧品会社「コーセーコスメポート」のCMには気になる動きが……。

「米倉さんは2022年から同社のスキンケアブランド『グレイス ワン リンクルケア』シリーズなどのイメージキャラクターを務めていました。“ガサ入れ” 報道後も、同社のサイトには米倉さんの写真が掲載されていたのです。

しかし、年明けから、サイト上の米倉さんの写真がすべて削除され、同社の公式YouTubeに投稿されていた動画も確認できない状態になっています」（芸能記者）

大手化粧品会社のCMから完全に姿を消すことになった米倉。本誌「Smart FLASH」は、2025年10月の “ガサ入れ報道” を受けて、今後米倉をCMに起用するか、コーセーコスメポートに見解を尋ねたところ、「今後は状況を確認しながら、適正に対応していきます」という、意味深なコメントが寄せられていた。

なぜ、公式サイトから米倉の画像や動画を削除したのか。年末に出した米倉の声明を受けての対応なのか、本誌が1月7日、改めて「コーセーコスメポート」に問い合わせたところ、

「2025年をもって、契約満了したためです。同年をもって契約満了する予定だったので、声明を受けての判断ではありません」（コーセーコスメポート広報）

との回答だった。もともと、2025年いっぱいで契約を終了する予定だったという。

米倉は、2026年2月にAmazon Prime Videoで配信される映画『エンジェルフライト THE MOVIE』で主演を務めるなど、重要な仕事を控えている。ただ、芸能活動に関して、今回の騒動による影響が懸念されるという。

「米倉さんは、2025年10月の『第21回クラリーノ美脚大賞2025授賞式』を体調不良で欠席したほか、9月の『バーニーズニューヨーク銀座本店』や『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』のアンバサダー就任イベントを欠席するなど、仕事の “ドタキャン” が続いていました。

捜査機関に対応するためだったとはいえ、年末に声明を出すまで3カ月近く沈黙状態だったことに違和感を覚える人も多いです。

近年、どの企業もコンプライアンスを重視していますし、家宅捜索の事実を認めたことで、今後、起用側はCMなどのオファーに慎重になるかもしれません」（前出・芸能記者）

“激動の年”を経て、米倉は今後どんな活動をするのか。