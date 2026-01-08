「レアケース」ではなくなりそうだ。

渋野日向子が来シーズン初体験するリシャッフルの「本当の重圧」

昨年、松山英樹が通算35アンダーのPGA新記録を樹立して、アジア勢最多を更新するツアー通算11勝目を挙げた米ツアー開幕戦の「ザ・セントリー」（1月8日開幕=ハワイ・カパルア・プランテーションC）が、マウイ島で続く干ばつの影響により、今年は開催中止になった。今季は15日開幕の「ソニーオープン・イン・ハワイ」（ハワイ・ワイアラエCC）が初戦となる。

PGAツアー開幕戦の中止は、国内ツアーの関係者にとっては他人事ではない。年々厳しさを増す酷暑の影響で、トーナメントを開催するコースのグリーンキーパーは気が気ではない。大会によっては、数カ月も前から睡眠時間を削ってグリーンの管理に精を出す。それでも部分的に芝が枯れてしまうホールはあるという。

そんな事情から、近年は、ベントの2グリーンのコースは1つを暑さに強いバミューダ系の芝に替えるコースも出てきた。2001年まで20年以上も男子トーナメントの「宇部興産オープン」の会場だった宇部72カントリークラブ（山口）もそうだ。同CC万年池東コースの白石幸也支配人が言う。

「うちは、阿知須と万年池西コースがベントとバミューダの2グリーンで、阿知須は15年からメイングリーンをバミューダにしました。ベントは寒冷地芝のため暑さに弱く、水まきにも神経を使うし、夏場は多くの肥料を使う。バミューダ芝は暑さに強く、肥料も少なくて済むのでベントよりは管理は楽です。万年池東コースはベントの2グリーンですが、酷暑の中、プレーできる状態をいつまでキープできるかわかりません。2グリーンのコースなら、1つをバミューダグリーンに替えるところは今後も増えると思います」

年々、酷暑が厳しさを増す中、ベントグリーンでは、プロの技を引き出すだけの状態に仕上げることが難しい。赤茶けたグリーンや落下したボールが埋まるような軟らかさでは、見ているファンも興ざめだ。

しかし、高麗芝やバミューダ芝は目が強く、順目と逆目の転がりの差が激しいため、多くのプロに嫌われているし、試合に不向きという声も多い。

「今は、チャンピオンドワーフやティフイーグルという名のバミューダ芝はベント並みに速く仕上げることができます。今のところうちのコースにオファーはありませんが、夏場でもバミューダグリーンで試合を行うだけの状態に仕上げることはできます」（白石支配人）

そもそも酷暑の中で長時間、炎天下で試合をするのはどうかと思うが、トーナメント会場のグリーンはバミューダ芝が主流になる日がやってくるのは近いかもしれない。