4月8日、佳子さまとご一緒に「圓照寺門跡山村御流いけばな展」をご覧になった紀子さま。東日本大震災で被災した福島県浪江町の伝統工芸「大堀相馬焼」の花器をご覧になりながら、「（地震について）忘れないようにご覧いただくのは大切なことですね」と述べられた。「お二人は、小室眞子さんのお印であるモッコウバラが生けられた作品もご覧になったそうです。圓照寺は皇室とゆかりの深い寺院で、2024年、2025年は紀子さまお一人