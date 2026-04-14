モデルプレス＝2026/04/14】5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信される人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。個性豊かな男性参加者14人が一挙に発表された。【写真】4代目バチェロレッテと恋をする14人のイケメン◆「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4、初めての本気の恋に挑む4代目バチェロレッテ・平松里菜『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ