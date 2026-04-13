毎回走者を背負う苦しい投球で4回5安打2失点【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に先発登板した。毎回走者を背負う苦しい投球となり、4回5安打2失点でメジャー初勝利はまたもお預けとなった。制球に苦しみ5四球を与え、地元放送局の番組に出演したOBたちからは「継続性が必要不可欠です」と課題を指摘する声が続出し