もうすぐ大型連休がやってきます。「せっかくだから少し遠出をして、あのレジャー施設に行こうかな」と計画している人にとって心配なのが、お天気。施設の予約やチケット確保は早めに必要だけれど、もしもその日が雨だったら思い切り楽しめないですよね。実は、そんなときにも予約チケット代を無駄にしないための事前対策があるのを知っていますか？ 今回は、大型連休前だからこそ知っておきたい、お天気や不測の事態で出費を無駄