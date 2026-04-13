2024年、高知県で乗用車2台が衝突し、1歳の男の子が死亡する事件がありました。13日の裁判で、被告の男は「ながら運転」が常習的だったと明かし、遺族は厳罰化を強く求めました。突然、反対車線を越え猛スピードで突っ込んでくる車。あまりの衝撃でフロントガラスは粉々に割れてしまっています。2024年9月、高知県の東部自動車道で乗用車2台が正面衝突し、1歳の男の子・神農煌瑛ちゃんが亡くなりました。事故の原因とみられている