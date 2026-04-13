＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外メジャー「マスターズ」が終了した。11日にことしの賞金総額を発表。昨年より150万どる増加し、大会史上最高の2250万ドル（約35億8300万円）となった。優勝したローリー・マキロイ（北アイルランド）は450万ドル（約7億1600万円）を獲得した。〈連続写真〉松山英樹のダウンブローをマネしたい！ AI分析で分かったアマチュアとの決