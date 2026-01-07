シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、6日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜午前0時15分）に出演。MCの藤本美貴（40）に育児に関するガチ質問をした。

ちゃんみなは、24年7月に韓国のラッパーASH ISLANDと結婚し、同年11月に第1子出産を発表している。ちゃんみなは育児について「ミキティさん、って、子どもの成長において、今までめちゃくちゃ食らったことって、泣くぐらい」と質問。藤本は「泣くぐらいくらったこと…いや、だからリアルに泣いたのは、（子どもの）勉強が分からなくて…泣いた」と正直に話し「ただ、（子どもが）大きくなってからの方が…今の方がくらってるかもしれない」と語った。

さらに藤本は「小さい時は体力が大変で、なんか言うこと聞くし、がっと持ち上げたらどこへでも運んでいけるけど。（長男は）13歳で中2なんだけど、本当に別の人って感じ」と真面目に応答した。ちゃんみなは「そっかぁ〜」と藤本の言葉に感心した。

藤本は「小さい時はアドバイスしたら、それ通りに動いてくれた。大きくなると、その人の考え方とその人の生活の仕方があるから、アドバイスが意味あるのかなって言うぐらい聞かなかったりとか、『そっちじゃないよ』と思っていてもそっちに行く、みたいな」と話した。

番組の大ファンであることを明かしている、ちゃんみなは「ミキティさん、ってどっちかっていうと、けっこう、この子はこの子だよね、ってとかだけど、なのに、そう思うってことですか」と核心を突く質問。藤本は「40歳になって、自分もいろいろ経験してきて『そっち絶対間違ってるよね』って方に、まんまと行ってるときとか『違うって言ったじゃん』って思うけど、どうにもできないから」と話した。横澤夏子が「それは伝えないんですか」と質問。藤本は「でも、伝えても、もう届かないのよ。それがツラいかも」と話した。

ちゃんみなは「失敗させる経験を（させる）？」と語ると藤本は「最初は失敗しないように言うんだけど、選ぶのは本人じゃん。だから、これ、って失敗しないと気づけないのかなって、失敗だと分かって見るのも大変だし」と子どもが失敗が分かっている中で見守る心苦しさも吐露した。

藤本の返答を真剣に聞いていたちゃんみなは「はああああぁぁ」と深いため息をついた。1歳の娘を育てるちゃんみなに横澤は「10年後の話ですよ」となぐさめると、ちゃんみなは「いや、でも今から考えていこうと思って…」と話した。 その直後、ADがカンペで「お時間です」と指示を出したようで、藤本が「終わらせようとしている人がいる」と話すと、ちゃんみなは「やだ、え〜、これよく見るヤツだ」と不満そうな表情になった。すると藤本は「定期的に来てくれないかな」と話し、スタッフらしき人物から「またのお越しをお待ちしております」と収録の終わりを告げられた。