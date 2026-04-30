歌手・ラッパーのちゃんみなさんのスタッフ公式インスタグラムが4月29日までに更新された。黒髪ボブとナチュラルメイクという激変姿を披露し、ネット上で話題となっている。【写真】ちゃんみな「美少女すぎる」黒髪＆ナチュラルメイク（実際の写真）公式インスタグラムは、ちゃんみなさんのオフィシャルファンクラブ会員に向けた限定動画を告知。ちゃんみなさんが変装をしてFCブースに潜入するというドッキリ企画が紹介され