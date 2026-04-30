ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）に出演。「そろそろ自分の仕事をちょっとずつ減らす」と明かした。【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな2年前に結婚し、その後女児を出産したちゃんみな。「本当にかわいい」と溺愛の様子で「自分でも考えられないくらい信じられない感情