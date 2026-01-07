退職金500万円があっという間に…結婚12年目、共働き「別財布夫婦」が陥った大ピンチ
「お互い正社員で稼いでいるんだし、財布は別々。
増える「夫婦別財布」、その落とし穴
共働き世帯の増加とともに、「収入も支出も各自で管理する」という「夫婦別財布」の家計管理を選ぶ家庭は、珍しくなくなりました。時代の流れを考えれば、夫婦別財布の家計管理が広がるのも自然なことだと思います。
別財布で管理する方法自体は悪いとは思わないのですが、問題なのは、家計があまりに「自分だけ」で完結してしまっている場合です。そうなると、いざ何かあって家計を共有しようとする際、驚くほど話が進まないケースを、これまで何度も見てきました。
私は基本的に、家計は一つの財布にまとめるのが理想だと考えています。それが難しい場合でも、共有する部分をできるだけ多く持つことが、家計管理をうまく回すコツです。ところが最近は、その「共有」がどうしてもできないご夫婦が増えている印象があります。
結婚12年目、突然訪れた危機
以前相談に来られた、関東在住の佐藤ユウジさん（50歳）、ナオミさん（47歳）夫婦も、まさにその典型でした。結婚12年目で、小学生の子どもが1人います。
結婚当初から、家計は完全に別財布。「お互い正社員で稼いでいるし、細かいことを言わないほうがうまくいく」それが2人の共通認識でした。