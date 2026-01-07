「お互い正社員で稼いでいるんだし、財布は別々。 細かいことを言わないほうがうまくいく」。 結婚12年目の佐藤夫婦は、 そう信じて完全別財布で家計を管理してきた。 ところが妻が体調を崩して退職、収入がなくなってしまった。「 これまで自分が負担していた支払いを手伝ってほしい」 という妻の訴えに、夫が返した言葉は「仕方ないよね」。 もはや夫の説得は不可能と判断したFPが提案した、意外な「 作戦」とは？（家計再生コンサルタント 横山光昭）

増える「夫婦別財布」、その落とし穴

共働き世帯の増加とともに、「収入も支出も各自で管理する」という「夫婦別財布」の家計管理を選ぶ家庭は、珍しくなくなりました。時代の流れを考えれば、夫婦別財布の家計管理が広がるのも自然なことだと思います。

別財布で管理する方法自体は悪いとは思わないのですが、問題なのは、家計があまりに「自分だけ」で完結してしまっている場合です。そうなると、いざ何かあって家計を共有しようとする際、驚くほど話が進まないケースを、これまで何度も見てきました。

私は基本的に、家計は一つの財布にまとめるのが理想だと考えています。それが難しい場合でも、共有する部分をできるだけ多く持つことが、家計管理をうまく回すコツです。ところが最近は、その「共有」がどうしてもできないご夫婦が増えている印象があります。

以前相談に来られた、関東在住の佐藤ユウジさん（50歳）、ナオミさん（47歳）夫婦も、まさにその典型でした。結婚12年目で、小学生の子どもが1人います。

結婚当初から、家計は完全に別財布。「お互い正社員で稼いでいるし、細かいことを言わないほうがうまくいく」それが2人の共通認識でした。

