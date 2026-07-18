共働き
『共働き』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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夫の死後、遺族年金が届くまで最長4カ月かかる仕組みを解説
妻の厚生年金が遺族厚生年金を上回る場合、受給額はゼロになるとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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世帯年収520万円の30代夫婦、娘の教育費を投資で増やすか現金で守るか対立
夫が新NISAでの運用を提案したところ、妻は「やらせない」と強く拒否したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月5日
2026年8月3日
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ギャンブルで1000万円の借金、個人再生でマイホームを守る方法
個人再生中でも貯金は可能で「余剰金を全額返済に充てる義務」は誤解だという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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専業主婦の第3号被保険者制度、廃止されたら過去の保険料はどうなるのか
第3号は未納扱いでなく、第2号被保険者全体で負担する仕組みである
ファイナンシャルフィールド
2026年8月2日
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村上春樹の新刊が火付け役、錦糸町が荻窪・阿佐ヶ谷を価格で逆転
不動産データでは豊洲や錦糸町が荻窪・阿佐ヶ谷と同格以上に迫っており
集英社オンライン
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年収1200万円の共働き夫婦がNISAで2年間に120万円を溶かした原因
値動きの大きい商品を頻繁に売買した結果、狼狽売りも重なり損失が膨らんだという
プレジデントオンライン
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月27日
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夫名義に偏った預金が義実家に渡る、相続で妻が備えるべきこと
夫名義に財産が偏ると義父母への遺産分割が発生するリスクがあるという
プレジデントオンライン
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ドイツの子供の弁当箱、中身はパンと果物だけが当たり前
ドイツの学校ランチはパンと果物のみで調理なしが一般的とのこと
プレジデントオンライン
2026年7月26日
2026年7月25日
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手取り30万の共働き夫婦が奨学金返済で子どもを諦めるまで
世帯年収約620万円でも月4万円の奨学金返済が家計を圧迫しているとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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共働き夫婦300人調査、女性の半数超が平日休みは別々を希望
男性の6割超が「相手の休みに合わせて一緒に過ごしたい」と回答
CHANTO WEB
2026年7月24日
2026年7月22日
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FPが最新データで示す、老後に本当に必要な資金の考え方
2025年の家計調査では老後の月赤字は約4.3万円で約1500万円が目安
プレジデントオンライン
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所得連動型給付、年収270万円上限なら対象は全体の約1割にとどまる
上限年収270万円案では対象が全国民の約1割の低所得者層のみとなり
ABEMA TIMES
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教育費が終わってから老後資金を貯めようとする家庭が陥りやすい落とし穴
老後に月10万円を年金で補填すると仮定した場合、35年で4200万円が必要になるとのこと
ファイナンシャルフィールド