正社員
『正社員』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月3日
2026年7月31日
2026年7月28日
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月商1.8億円の配信アプリが突然停止、社員・ライバーへの報酬未払いが多発
Smart FLASH
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手取り15万円の45歳息子と暮らす70歳母、年金18万円が消えていく家計の実態
息子の手取りは15万円で家への入金は3万円のみ、家計はギリギリの状態
プレジデントオンライン
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月24日
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給料が44%減っても、定年後の60代が最も幸せを感じられる理由
出世競争や評価から解放され「自分のため」に働ける点が大きいという
プレジデントオンライン
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子育て一段落した妻が正社員になると、夫の配偶者控除はどう変わるか
月収20万円では配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外となる
ファイナンシャルフィールド
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早期退職した50代の8割が後悔なし、再就職の壁に直面する人も
約8割が「後悔していない」と回答する一方、再就職の困難さを訴える声も多い
週プレNEWS
2026年7月22日
2026年7月19日
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飲食業界の倒産が過去最多、個人店が値上げに踏み切れない背景とは
個人店が値上げに踏み切れない主因は「心理的ブロック」とプライシングスタジオ代表が指摘
ABEMA TIMES
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上場2140社の平均年収を比較、ディスコ倍増・LIXILは大幅減の明暗
Smart FLASH
2026年7月17日
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婚活で条件を並べ立てる女性、その正体は「不安回避」の心理だった
婚活で条件を並べる女性の心理は「高望み」でなく不安回避だという
まいどなニュース
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夫が他界しても妻の年収次第で遺族年金が受け取れない場合がある
前年収入が850万円未満でないと生計維持と認められず受給できないとのこと
ファイナンシャルフィールド
2026年7月16日
2026年7月9日
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軽貨物ドライバーが月収36万円を稼いでも経費で手取りが激減する現実
日刊SPA!
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夏ボーナス「平均80万円超」の報道、中小企業を含めた実態はどう違うのか
報道の平均は東証プライム上場の大企業のみが対象のデータであり
ファイナンシャルフィールド