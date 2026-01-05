いつものカレーが新しい味わいに！？「カレーの隠し味」食べ比べてみた

クックパッドに多数のレシピが投稿され、クックパッドニュースでも人気の「カレーの隠し味」。いつものおうちカレーが、少しのチョイ足しでおいしくなるのですから、やってみたくなりますよね。

今回は、たくさんあるカレーの隠し味のレシピの中から三つをピックアップし、実際に食べ比べてみました。

市販の中辛ルーと豚こま肉、玉ねぎ、じゃがいも、にんじんで作ったベーシックなポークカレーに加えて、味わいがどのような変わったかレポートします！





まずは市販の「焼肉のたれ」を隠し味に加えるレシピです。





具材を鍋で炒め、水とルーを加える前に焼肉のたれを加えて、後はいつものカレーと同じように仕上げました。

ひとくち食べてみると、焼肉のたれに入っているおろしにんにくの香りがふんわりとします。

焼肉のたれに含まれる野菜や果物のピューレで少し甘さが出て、さらににんにくの香りがカレーに加わり、パンチが効いた味わいに変化しました。

普段のカレーより食べ応えが増すので、今日はカレーをもりもりお腹いっぱい食べたい！というときに加えてみるとよさそうです。

2.クリーミーでまろやか「ねりごま」





続いて試したのは「ねりごま」です。





こちらは完成したカレーに直接加えて、よく混ぜて試食しました。温かいカレーに混ぜるのがポイントです。

レシピ作者さんによると、ねりごまを混ぜることで、カレーがクリーミーに仕上がるそうです。

食べてみると、確かにまろやかでクリーミー。ごまの香ばしい風味がふわっと香るカレーライスになりました。

カレーの辛さが少し控えめに感じられるので、作ったカレーが少し辛すぎた、スパイシーすぎた…という時に加えるといいですね。





最後は、ウスターソース・ケチャップ・はちみつの3つを一緒に入れる隠し味レシピを試してみました。





こちらも、完成したカレーに加えて混ぜ合わせます。はちみつは少量でも甘さが強いので、様子をみながら少しずつ加えました。

よく混ぜて食べてみると、ケチャップの酸味とフルーティーさがカレーに作用して、爽やかさの感じられる味わいに変化しました。

また、ウスターソースに含まれるスパイスの効果で、味に深みが出たように思います。

はちみつはケチャップの酸味をマイルドにしてくれます。3種類の調味料を加えても、カレーとケンカすることなく、味のバランスがとれていると感じました。

その日の気分で使い分けてみて

今回、家族と一緒に隠し味カレーの試食を行ってみました。家族の中で一番人気が高かったのは「焼肉のたれ」でした。

3種類の隠し味は、それぞれに味わいや風味が違うので、どれが一番おいしいというものではなく、その時の気分に合わせて使い分けるのがよいと思います。

どの隠し味レシピも、家にある調味料で簡単に試すことができるので、おうちでカレーを食べる際にぜひ試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）