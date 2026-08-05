クックパッドニュース
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のせるだけ・炊くだけ。忙しい夏を助ける「どんぶり」レシピ5選
夏休みは、毎日の「お昼どうしよう問題」がついてまわります。火の前に長く立ちたくないし、洗い物も増やしたくない！そんな日に頼れるのが、丼もの1…
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お弁当にも◎ 冷めても柔らか！ひとくちで食欲全開になる梅×豚肉おかず
暑さのピークで食欲が落ちがち…こんな時期は、梅と大葉を使ったさっぱり味の豚肉料理が頼りになります。家にある材料でパパッと作れるレシピを3つ集…
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信じて！ゴーヤの苦さが気にならなくなる下ごしらえの正解
ゴーヤが安く手に入る時期ですが、気になるのは独特の苦さ。自分はゴーヤが好きでも、家族は苦手という人も多いのではないでしょうか。今日は、そんな…
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【新大久保で大人気！お店の味を自宅で】濃厚なのにヘルシー！韓国風フローズンヨーグルトのレシピ
今回は、新大久保で人気の濃厚なヨーグルトを使ったひんやりデザート「韓国風フローズンヨーグルト」のレシピを紹介します。家でゆっくり過ごしたいと…
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余りがちな大葉がご飯どろぼうに大変身！7月に最も読まれた記事は？【月間ランキングTOP5】
夏にうれしいレシピに注目集まる。7月に人気だった記事は？ クックパッドニュースでは、料理にまつわるさまざまなお役立ち記事を配信しています。多…
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たった5分で作れる！箸休めにうれしい「なすの浅漬け」
忙しいときに助かる時短副菜。今回は、夏野菜のなすを使ったレシピをご紹介します。夏にぴったりのさっぱりテイストの箸休めを揃えてみました。 ▼昆…
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【夏休みの学童ランチ正解はコレ】くっつかないワザ満載の「そうめん弁当」
学童のお弁当にそうめんを持たせたいけれど、くっついてしまうのが心配…そんな方はいらっしゃいませんか？ 今回は、一口サイズに丸めておくだけで解…
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夏の氷ストックはこれ！スリコ＆ニトリの「一撃で外れる」進化系製氷器が便利すぎた
スリコ＆ニトリ、２つの製氷器を使い比べてみた 冷たい飲み物が欠かせないこの季節、氷はいつも冷凍庫にスタンバイさせておきたいもの。でも、家族の…
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【はい、ご飯どろぼう発見！】きゅうりが食べごたえ満点のおかずに
夏の定番きゅうり。じつは食材の組み合わせを工夫すれば、食べごたえ満点のおかずに変身します。家にある材料だけですぐ作れる、きゅうりのボリューム…
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「地雷を踏まない子ども」が選んだ道。米澤文雄が語る、遠回りの流儀
クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパ…
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【あの果物が硬い肉の救世主】漬け込むだけで高級肉並みにやわらかくなる裏ワザ
硬い肉が驚くほどやわらかくなる、パイナップルを使った裏ワザをご紹介。コツは缶詰でもジュースでもなく、生のパイナップルを使うこと。本来なら捨て…
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【お盆に大活躍！】たこ焼き器で大量生産コロコロレシピ4選
お盆休みは家族や親戚が集まり、食卓もにぎやかになる季節。頼れるのが「たこ焼き器」です。たこ焼き以外にも、おかずやおやつまで一台で大量に作れる…
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30分できゅうり一本漬けが作れるかレポート！7月に最も読まれた「コラム」の記事は？【月間ランキングTOP5】
まるごときゅうり、30分で味しみる!?「コラム」「インタビュー」の人気記事は？ クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、ほか料理に関…
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面倒な冷やし中華を少しでもラクに！「錦糸卵」を簡単に作るワザ
冷やし中華に錦糸卵 冷やし中華の出番が増えてくる季節ですが、トッピングを用意するのが面倒なことも…。そこで、今回は「錦糸卵」を簡単に作れるワ…
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【売り切れなら作るのもアリ！】コンビニで入手困難になっている「シュガーバタークレープ」は手作りしたらもっちもちで最高に美味！
コンビニで売り切れ続出となり話題となっている「シュガーバタークレープ」。お店に行ってもなかなか出会えない……それなら、おうちで作ってみません…
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700人絶賛レシピも！捨てないで！スイカの皮でもう一品作れちゃう裏ワザ
スイカがおいしい季節到来！実はスイカの皮もおいしく食べられるのはご存じですか!?今回は捨てるのは勿体ない、スイカの皮を使った漬物レシピをご紹介…
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最後の1滴まで濃い味！いつも飲むお茶は「氷」にしておくのが大正解
夏はお茶を凍らせる 暑い夏は、やかんでお茶を作っても冷やすのに時間がかかったり、水筒にお茶と氷を入れると最後は薄くなったりしてしまいますよね…
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学童弁当はコレで決まり◎ひんやり「ラーメンサラダ弁当」に子ども大喜び
具材を変えればアレンジ無限大！ 夏休みの学童弁当、毎日何を持たせるか悩んでいませんか？定番のうどんやそうめんに飽きてきたなら、今年は北海道の…
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えっ、真夏にぜんざい!? おうちで作れるシャリッと甘〜い沖縄スイーツ
「ぜんざい」と聞くと温かい汁物を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか？実は沖縄では、金時豆にかき氷をのせた冷たいおやつを指すのが定番。一…
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「えっ、桃って皮ごとチンしていいの!?」レンジでほったらかすだけ、お店級の甘さが爆発する「絶品コンポート」
桃のコンポートといえば、お鍋でコトコト煮るイメージがありますよね。でも実は、耐熱容器にのせてレンジにかけるだけで完成するんです。しかも皮ごと…