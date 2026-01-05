¤½¤ê¤ã¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¿®ÍêÅÙ¤ÏÍî¤Á¤ë¤ï¤±¤À¡ÄŽ¢¸¢ÎÏ¤Î´Æ»ë¼ÔŽ£¤¬PV²Ô¤®¤Î¤¿¤á¤ËŽ¢±ê¾å¤Î¶¦ÈÈ¼ÔŽ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²¬ÅèÍµ»Ë¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎSNS¶Ø»ß¤è¤ê¡¢Âç¿Í¤ÎXµ¬À©¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¿ô¤ò²Ô¤°¤Î¤Ë¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤
X¤Ç¤Î³È»¶¤Ë¿¿¼Â¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¾ðÊó¤Î¤ß¤òÀÝ¼è¤·¤Þ¤¹¡£²Ð¼ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ëÈó¼ÂºßÅª±ê¾å¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ë¿Í¤Ï°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤Â®¤µ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¤ÎÁ´Ê¸¤òÆÉ¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤µ¤¨¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¿¿¼Â¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤¬ËÜÊ¸¤È¤ÏµÕ¤Î·ëÏÀ¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÄà¤ê¸«½Ð¤·¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ù¥¤¥È¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ú¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò²Ô¤°¤è¤¦¤Ë¡Ê¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¢ª½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¤¬µ»ö¤ÎÆâÍÆ¡Ë¡¢´Ö°ã¤¤¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»É·ãÅª¤Ê½ñ¤½Ð¤·¤ä¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ãÅÙ100¡ó¤ÎÙÔÂ¤¤Ç¤â¡¢¥Ú¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡¢¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¤ò²Ô¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡ö¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï°Ì¾¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â°ìÄê¿ô¤ÎÍÊ¸î¼Ô¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡§¾ðÊó²áÂ¿¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Îµ©¾¯À¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÀÍÕ
¢£¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤
µõµ¶¤ä¸ØÄ¥¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤â¼Õ¤é¤º¤Ë¡Ê¤à¤·¤í¼Õ¤ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó¤Î¹¿¿å¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËºµÑ¤ÎÈàÊý¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÎÄã¤µ¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç½°¤¬²áµî¤Ë½¾Íè·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤ÆX¤ÇÌÏÊï¤·¤¿·ë²Ì¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡§¥Í¥Ã¥È¤Ë¸ø³«¤·¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤ä²èÁü¤Ê¤É¤¬¡¢¥¹¥¯¥·¥ç¤Ê¤É¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÈ¾±Êµ×Åª¤Ë»Ä¤ê¡¢´°Á´¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ
¤³¤ì¤é¤òÈ¯¿®¡¦³È»¶¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¹¶·âÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤¸ÀÍÕ¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¿Í¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Û¤É¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌµÆñ¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤éÈ¯¿®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ê¾å¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¶ÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»öÊª¤â²ÄÇ³Êª¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÅÙÃå²Ð¤¹¤ì¤ÐÀµµÁ¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯±ä¾Æ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÎ¯°û¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¾µÇ§¤Î¼Â´¶¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÀµ¤·¤¤¾ðÊó¡É¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤
³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò±£¤·»£¤ê¤·¤ÆSNS¤Ë¾å¤²¤ÆÈ¯¿®¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸«¤«¤±¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ê¾å¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤ì¤¬¸í¾ðÊó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¿¿¼Â¤òºÆ³È»¶¤·¤è¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿»î¤ß¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤À®¸ù¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿¿¼Â¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¤È»×¤¤¹þ¤ß¤Ï¶¯¸Ç¤Ç¡¢ÏÀÁè¤ÎÁê¼ê¤ä¤½¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¿¿¼Â¤ÎÌð¤òÊü¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ü¤¤³Ì¤òÆÍ¤È´¤¯¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤º¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤â½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ª¤òºÉ¤¤¤ÇÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÄûÀµ²ÄÇ½À¤ÏÍ½¤áÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MIT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢AI¤¬ÆÃÄê¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í´Ö¤è¤ê¤âÂ¾¼Ô¤òÀâÆÀ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ö¡£¸í¾ðÊó¤ÈAI¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¿Í¤òÊÐ¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡öhttps://www.technologyreview.jp/s/362300/ai-can-do-a-better-job-of-persuading-people-than-we-do/
¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËAI¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥·¥«¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¡Ê¤ª¤Ù¤ó¤Á¤ã¤é¡Ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò·×Â¬¤¹¤ëÀìÍÑ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ØºîÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤ÎAI¤ÏÁªÂòÅªÀÜ¿¨¤È³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¡¢SNS°Ê¾å¤ËÍÆ°×¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í¤¬Ã¡¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¥á
´º¤¨¤Æ¶ËÃ¼¤Ê¡¢¤â¤Ã¤È¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¤Ê¤¤X¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±³¤Î¤Ê¤¤2ch¤òÃ¯¤â¹¥¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤¬Ã¡¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ç¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¡¢µï¾ì½ê¤òÆÀ¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ªÁ°¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¶µ°÷¤Ç¡¢¹¶·â¤¹¤ëÂ¦¤è¤ê¤Ï¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¿¦¶È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬10Âå¤Î¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î³ÎÎ©¤Ë¶ì¤·¤à³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¿Í¤ÎÌµÅ¨¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¥¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Î¤Ê¤¤¹â¤ß¤«¤é¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤ËÂ¾¿Í¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ê¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ¾¤âÃÎ¤ì¤ÌÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÈÏ¢ÂÓ¤ò¿Þ¤ì¤ë¸ä³Ú¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤â±ê¾å¤Î¶¦ÈÈ¼Ô
ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê°¼Á¤ÊÈô¤Ð¤·µ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ïÎà¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿®ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£²¼¼ê¤òÂÇ¤Æ¤ÐÉô¿ô¸º¤ä¹¹ð¸º¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤ëµ»ö¤Ê¤é¡¢½Ð½ê¤¬²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ¿È¤¬Àð¾ðÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Âç½°¤òÀú¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ë±ê¾å»ö·ï¤ä¤½¤ÎÆó¼¡Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î½Ð¹Æ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ä¤«´Ñ»¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½Ð½ê¤¬¥Í¥Ã¥È¤Î¸Ä¿Í¤ÎÅê¹Æ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¡Ê±½ÏÃ¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤ä¡¢¸«½Ð¤·¤Èµ»öÆâÍÆ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯¤¤×ó°ÕÀ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¶¥Áè´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢½¾Íè·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¥Ú¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò²Ô¤®¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ¸Â³¤¬´í¤¦¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï°¥ÀË¤¹¤é³Ð¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¡¢ÍøÍÑ¼Ô¡¢¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè»Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¤È¤·¤Æ¡¢±ê¾å¤ò±ä¾Æ¤µ¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¼Á¤Î°¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯ÁÈ¿¥¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Êó¤¸¤ëÆâÍÆ¤ò¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍ¥ÀèÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤à¤·¤í¼Â»Ü¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Á¤ÎÄã¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÞÍÇ¤Ê¿¿¼Â¤¬¡¢³Ú¤·¤¤µ¶¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¼å¤¤¤Î¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È¥Þ¥·¤Ç¤¹¡£
¾ðÊóµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤Î²Ä»ë²½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ÎÇ¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸¢ÎÏ¤Î´Æ»ë¤òÂç¤¤ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤·¤¿¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¼«¿È¤¬Âè»Í¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âÂç½°¤ÎÌ£Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂç½°¼«¿È¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç½°¤¬¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¼ç¸ì¤¬Âç¤¤¤¡×¤³¤È¤¬µêÃÆ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤³¤½¼ç¸ì¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç»ÔÌ±¤¬Ê¬»¶¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤Î¿¿ÀµÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤Ù¤
¥Þ¥¹¥³¥ß¼«¿È¤¬¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¼Ò²ñ¤Ç¼çÌò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¡Ê¤æ¤¨¤Ë¼å¼ÔµßºÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¡£¤¤¤¤»Ò¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ç¤¹¡Ë¤Î±åÓÍ(¤¨¤ó¤µ)¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ°ìÂçÀªÎÏ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏÁáÈÕÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤âÅöÁ³¡¢¸¢ÎÏ¤òµêÃÆ¤·¤ÆÎ¯°û¤ò²¼¤²¤ë¸ä³Ú¤Î¹¶·âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¹¶·â¤¹¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢Æ±¤¸Àï¤¤¤ËËÉ¸æÂ¦¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢À§Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤Ê¹¶·â¤Ë¤è¤ë¸í¾ðÊó¡¢µ¶¾ðÊó¡¢°°Õ¤¢¤ë¾ðÊó¤Î³È»¶¤ä¡¢ÊóÆ»¤Î°à½Ì¤Ê¤É¤«¤éÂç½°¼«¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤Î¿¿ÀµÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
²¬Åè Íµ»Ë¡Ê¤ª¤«¤¸¤Þ¡¦¤æ¤¦¤·¡Ë
Ãæ±ûÂç³Ø¶µ¼ø
1972Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÀ¯ºö¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÁí¹çÀ¯ºö¡Ë¡£ÉÙ»ÎÁí¹ç¸¦µæ½ê¶ÐÌ³¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¦¾ðÊó²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¹ñºÝ¾ðÊó³ØÉô¶µ¼ø¡¢Ãæ±ûÂç³ØÀ¯ºöÊ¸²½Áí¹ç¸¦µæ½ê½êÄ¹¡£¡Ø¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ØÂç³Ø¶µ¼ø¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡ØWeb3¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡ØChatGPT¤ÎÁ´ËÆ¡Ù¡Ø¥Ï¥ó¥Ç¥£ÈÇ¡¡70ºÐ¤«¤éÌû¤·¤à¥¹¥Þ¥Û¤ÈLINE¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¶µ¼ø ²¬Åè Íµ»Ë¡Ë