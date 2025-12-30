Ì¾¸Å²°¡¢MF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô¡ª¡ÄÇð¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¹×¸¥¡Ö³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï30Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤éMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®²°¾¾¤Ï1995Ç¯4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß30ºÐ¡£µþÅÔµÌ¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÂè91²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢Âè92²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Â´¶È¸å¤Î2014Ç¯¤è¤êÌ¾¸Å²°¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2022Ç¯¤ËÇð¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Çð¤Ç¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¼çÎÏ¤Î°ì³Ñ¤Ë·¯Î×¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´38»î¹çÃæ37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿Çð¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢2025J¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Çð¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¾®²°¾¾¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤éÄ¹¤¯¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¡¢¥Õ¥¡¥óŽ¥¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿É¤¤»þ´ü¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿É¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Æ¤âÇº¤ß¡¢¶ì¤·¤¤·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¹Í¤¨¤ä²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4Ç¯´ÖËÍ¤Î²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥óŽ¥¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥½¥ë¤Î14ÈÖ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»î¹ç¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£4Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢2016¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å²°¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Çð¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç21¾¡12Ê¬5ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö75¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ2°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï11¾¡10Ê¬17ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö43¡×¤Ç16°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¡¢4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
