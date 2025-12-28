2026年の干支は「午（うま）」。新たな一年のスタートに、運気を大きく跳ねさせたいと考えている方も多いのではないでしょうか。岡山県観光連盟がおすすめする、2026年の干支・午にゆかりのあるスポットや、県内屈指の開運パワースポット5選をご紹介します。日本三大稲荷の一つ「最上稲荷」や、桃太郎伝説の聖地「吉備津神社」、さらには安倍晴明ゆかりの「大浦神社」など、年末年始の初詣にぴったりの名所が勢揃い。鉄道や車でのアクセス情報もまとめて解説します。

2026年は「午年」！“ウマい話”がありそうな “馬”関連の神社2選

デカすぎんだろ…！高さ27mの鳥居がお出迎え「最上稲荷」（岡山市）

岡山市北区にある「最上稲荷（さいじょういなり）」は、正式名称を最上稲荷山妙教寺といい、神仏習合の形態を残す貴重な霊地です。お寺でありながら、高さ27メートルの巨大な鳥居がシンボルとなっており、そのスケールに圧倒されます。

最上稲荷の鳥居（写真：岡山県観光連盟）

家内安全や商売繁盛などを願う多くの参拝者が訪れるほか、縁切りと縁結びの両方の神様が祀られていることでも知られています。

毎月7日（1月を除く）には「両縁参り」が行われており、良い縁との出会いを求める人にも注目されています。2026年1月1日0時からは「新春開運大祈願祭」が始まり、干支の「午」にかけた「ウマい詣（もうで）には福がある。」をテーマに掲げています。

写真：最上稲荷

「最上稲荷」

・所在地：岡山県岡山市北区高松稲荷712

・参拝時間：祈祷受付 5:30〜16:30（大晦日〜1月15日は変動あり）、寒松庭拝観 9:30〜15:00

・アクセス：岡山自動車道岡山総社ICから約10分、JR岡山駅からタクシー約20分

・駐車場：周辺に民間有料駐車場あり

リアル競馬神事も開催！陰陽師・安倍晴明にもゆかりがある「大浦神社」（浅口市）

浅口市寄島町に鎮座する「大浦神社」は、平安時代の陰陽師・安倍晴明が三神を祀ったとされる由緒ある神社です。かつて40頭以上の馬が奉納された歴史を持ち、現在では馬にゆかりの深い神社として知られています。

「大浦神社」 （写真：大浦神社）

毎年10月には、国内唯一とされる「競馬神事（けいばしんじ）」が行われ、馬が境内を駆け抜けることで豊作や安全を祈願します。2026年は午年ということもあり、特に注目したいスポットです。馬の絵が入った「勝守」も授与されています。

毎年10月に行われる「競馬神事」 （写真：大浦神社）

「大浦神社」

・所在地：岡山県浅口市寄島町7756

・参拝時間：8:00〜17:00（自由参拝はいつでも可）

・アクセス：山陽自動車道鴨方ICから約15分

・駐車場：普通車10台

伝説級のパワーを感じろ！岡山が誇る聖地巡礼おすすめ神社3選

桃太郎もビックリ？360mの廻廊が映えまくる「吉備津神社」（岡山市）

岡山市北区の「吉備津神社」は、桃太郎伝説のモデルとされる吉備津彦命（きびつひこのみこと）と温羅（うら）の伝説が残る場所です。境内には、鬼退治の矢を置いたとされる「矢置岩」や、鬼の首を埋めたとされる「御殿（おかまでん）」など、伝説の舞台を見ることができます。

写真：吉備津神社

国宝に指定されている本殿と拝殿は、全国唯一の「吉備津造り」という建築様式です。また、本殿から続く全長360メートルの廻廊は、その美しさから歴史的建造物として多くの人々を魅了しています。

写真：吉備津神社

「吉備津神社」

・所在地：岡山県岡山市北区吉備津931

・参拝時間：境内拝観自由（授与所 9:00〜16:00／祈祷受付 9:00〜14:30）、開門5:00・閉門18:00

・アクセス：山陽自動車道岡山ICから約20分、JR吉備津駅から徒歩約10分

・駐車場：指定のタイムズ24を利用（年末年始は特別料金設定あり）

タイパ最強説！324社をワンストップで参拝「備中国総社宮」（総社市）

総社市にある「備中国総社宮」は、平安時代末期に備中国内の神社324社を合祀（ごうし）したことから始まった神社です。かつて国司が全ての神社を巡る手間を省くために一箇所にまとめたという経緯があり、ここを参拝すれば備中国内の神々へお参りしたことになるとされています。

写真：備中国総社宮

拝殿には江戸時代の地元有力者が奉納した24点の絵馬が残されており、岡山県下有数の文化財として評価されています。境内には学業成就の「沼田神社・天満宮」や商売繁盛の「笑主（えびす）神社」なども祀られています。

写真：備中国総社宮

「備中国総社宮」

・所在地：岡山県総社市総社2-18-1

・参拝時間：境内拝観自由（授与所・祈祷受付 8:00〜16:00）

・アクセス：岡山自動車道岡山総社ICから約10分、JR吉備線東総社駅から徒歩約5分

・駐車場：周辺に複数あり

石段登って厄落とし！こんぴらさんとセットでどうぞ「由加神社本宮」（倉敷市）

倉敷市児島にある「由加山 由加神社本宮」は、二千有余年の歴史を持つ厄除けの総本山です。江戸時代には岡山藩主の保護を受け、香川県の「こんぴらさん」と共に参拝する「両まいり」が盛んに行われました。

写真：由加山 由加神社本宮

表参道には厄年にちなんだ段数の石段（厄除け石段）があり、一歩一歩踏みしめて登ることで厄を落とすとされています。また、備前焼で作られた大鳥居は国の登録有形文化財に指定されており、その両脇には備前焼の子連れ獅子が鎮座しています。

写真：由加山 由加神社本宮

「由加神社本宮」

・所在地：岡山県倉敷市児島由加2852

・参拝時間：自由（社務所受付 8:00〜17:00）

・アクセス：瀬戸中央自動車道児島ICから約20分

・駐車場：普通車300台

2026年は、力強く駆け抜ける『馬』のように、飛躍の年にしたいもの。岡山県には、そんなあなたの願いを後押ししてくれる由緒ある神社仏閣がたくさんあります。初詣の混雑を避けたい方は、少し時期をずらしてゆっくりと巡るのもおすすめ。自分にぴったりの開運スポットを見つけて、素晴らしい一年をスタートさせてくださいね。

