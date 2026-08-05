鉄道チャンネルニュース
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【2026年版】夏休みに家族で夜の動物園はいかが？東山動植物園＆のんほいパーク「ナイトZOO」開催情報
2026年の夏休み、愛知県での夏休みのお出かけや家族旅行におすすめなのが、恒例イベント「夜の動物園（ナイトZOO）」です。名古屋市の東山動植物園と…
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絶景路線を黄色い列車で気まま旅、「海が見える難読駅」で幸せの黄色いハンカチに願いを 「新・鉄道ひとり旅」279回目の舞台は「島原鉄道」
旅鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能…
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ドクターイエロー＆500系新幹線の引退記念ツアー秋の追加企画が決定！乗車体験やグッズ・ホテル情報まとめ
2027年に引退を控える「500系新幹線」と「ドクターイエロー（T5編成）」。JR西日本から、両車両の魅力をとことん味わえる秋の追加企画が発表されまし…
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【2026年夏】富士急行線で巡る「うちはサスケ」誕生日スタンプラリー！富士急ハイランド限定グルメ＆グッズ徹底ガイド
富士急ハイランドにある「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」にて、うちはサスケの誕生日を記念した夏限定イベント「うちはの夏 2026」が始まりま…
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【岡山】夏休みは夜の動物園へ！池田動物園「光のナイトズー2026」で光と動物が彩る特別な夜
岡山県で夏休みのお出かけ先を探しているファミリーにおすすめなのが、岡山市の池田動物園で開催される「光のナイトズー2026」です。「夜の動物園へ …
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【ひなたフェス2026】宮崎の宿難民へ！特急787系で一晩過ごせる夜間滞在型イベント「スワローおひさま」が救世主に？
「ひなたフェス2026」の開催で、全国から熱い視線が注がれる9月の宮崎。宿の確保に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。そんな皆さんの救…
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最大45kmの大渋滞も！？お盆の高速道路をスイスイ乗り切る快適ドライブ術
高速道路の渋滞はお盆期間の悩みの種です。NEXCO各社が7月に発表した渋滞予測によれば、今年は10km以上の渋滞が全国で436回発生し、前年より91回も増…
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【明日から】お盆の新幹線「のぞみ」は自由席なし！8月8日午前はほぼ満席…でも数時間ズラせば空きが見つかることも 混雑避ける「空席」探しのコツ
2026年のお盆期間、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は「全席指定席」で運転します。期間は明日8月7日（金）〜16日（日）までとなり、乗車するには事前…
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ありがとう現行車両！嵯峨野トロッコ貸切＆サンダーバードレストランで語り合う秋の京都 斉藤雪乃＆福原トシヒロと行く！9月13日「京都の鉄道満喫ツアー」開催
2027年春に新型車両へのリニューアルを控える嵯峨野トロッコ列車。現行車両への感謝を込めた日帰りイベント「京都の鉄道満喫ツアー〜ありがとうトロッ…
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2026年9月東京メトロダイヤ改正！銀座線・丸ノ内線で合計212本の大増発、混雑緩和に期待
東京メトロは2026年9月19日、銀座線と丸ノ内線のダイヤ改正を実施。両線あわせて212本という大増発に踏み切ります。日中の銀座線は「3分間隔」、丸ノ…
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南海電鉄がなにわ筋線に乗り入れる「次期空港特急」の導入を決定！ピニンファリーナによる日本初の鉄道デザイン
南海電鉄は、なにわ筋線乗り入れに向けた次期空港特急の導入を決定しました。デザインはフェラーリなどを手掛けたイタリアの名門「ピニンファリーナ社…
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【駅ナカグルメ】エキュート秋葉原に「T’sたんたん」 新橋に551蓬莱のDNAを継ぐ「東京豚饅」、オムライス専門店「肉とたまご」新グルメ続々登場！【2026年8月】
JR秋葉原駅とJR新橋駅のエキナカ商業施設「エキュート」に、この夏注目の新店舗が続々オープンします。秋葉原には海外でも人気のヴィーガンヌードル、…
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乃木坂46一ノ瀬美空が西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」に乗車！太宰府･柳川を巡る福岡観光列車の魅力と予約攻略ガイド
福岡旅行で特別な観光列車体験を楽しみたい方へ。移動とグルメ、観光を一度に叶える最適なルート選びは旅の満足度を左右します。乃木坂46公式YouTube…
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【横浜市】夏の「夜の動物園」2026は何時から？ ズーラシア・野毛山・金沢の電車アクセスや見どころ、限定イベントを徹底解説！
今年の夏も横浜市内の3つの動物園（ズーラシア、野毛山動物園、金沢動物園）で、人気イベント「よこはま夜の動物園2026」を開催します。今年最大の特…
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憧れの「城泊」が自分好みにカスタマイズ可能に!? 国登録有形文化財・丸亀城「延寿閣別館」にオーダーメイド型の宿泊プランが誕生！
2026年7月に国登録有形文化財に指定されたばかりの香川県・丸亀城内にある「延寿閣別館」。これまで提供されていた至れり尽くせりのフルパッケージプ…
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【大井川鐵道】着るだけでトーマス号もSL・ELも乗れる「フリーきっぷTシャツ」8月6日より受注販売
「きっぷを持って乗る」のではなく、「きっぷを着て乗る」。大井川鐵道が、そんなユニークな発想の「フリーきっぷTシャツ」を2026年8月6日（木）から…
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【2026年】銚子みなとまつり花火大会は8/8 (土)開催！JR･銚子電鉄の臨時列車やアクセス情報、利根川に咲く8,000発の大迫力＆屋台を満喫
千葉県の夏を代表する一大イベント「銚子みなとまつり 花火大会」が、2026年8月8日（土）に開催されます。例年は8月の第1土曜開催ですが、2026年は第2…
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国内最大級の時計の祭典！日本橋三越本店で「第29回三越ワールドウォッチフェア」開幕【2026年8月5日〜25日】
日本橋三越本店にて国内最大級の時計イベント「第29回三越ワールドウォッチフェア」がスタートしました。開催期間は2026年8月5日から25日まで、今年の…
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【広島】瀬戸内海を望むリゾートホテルで叶える！グランドプリンスホテル広島のフォトウエディング＆カジュアルパーティープラン
グランドプリンスホテル広島多様化する結婚式のスタイルに合わせて、自分たちらしいウエディングを選びたいカップルに向けて、「グランドプリンスホテ…
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【西武新宿線】新車両「トキイロ」2027年春運行開始！田無・新所沢にも停車 2028年春には「第2弾」も
西武新宿線の通勤・おでかけ事情が、劇的に変わりそうです。西武鉄道は2026年8月5日、新宿線の有料着席サービスを新車両「トキイロ」に統一すると発表…