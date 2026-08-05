鉄道チャンネルニュース

【ひなたフェス2026】宮崎の宿難民へ！特急787系で一晩過ごせる夜間滞在型イベント「スワローおひさま」が救世主に？

「ひなたフェス2026」の開催で、全国から熱い視線が注がれる9月の宮崎。宿の確保に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。そんな皆さんの救…