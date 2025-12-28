¡Ú·ÝÇ½³¦Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡Û¡Ç26Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¤ÏÌôÊªÂáÊá¥é¥Ã¥·¥å¡õÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ä!?
¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡¢·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¤¬½¸¹ç
·ÝÇ½³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë30Ç¯¤â·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæµïÀµ¹¡Ê53¡Ë¤¬À²Ã³²ÊóÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡Ç25Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¡£
£´·î¤Ë¤Ï±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤È¤Î¾×·âÅª¤ÊÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡££¶·î¤Ë¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¡Ø£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡Ù¤Ï²ò»¶¡£
11·î¤«¤é¤ÏÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬Ìó£±Ç¯10¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢FRIDAY¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î£Á»á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤Î£Â»á¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¤Î£Ã»á¤ò¾·¤¤¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡£À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¦¥éÂ¦¤È¤½¤Î¸å¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥¯¥¹¥ê¤È·ÝÇ½³¦
£Â»á¡¡£¸·î¡¢¼«Âð¤Ë¥Þ¥È¥ê¡Ê¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ë¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Á»á¡§Ì±Êü³Æ¶É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¥·¥í¤À¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿·µ¬¤Î½Ð±é¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢´û¤Ë¸ø³«¤äÇÛ¿®¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬Æâ¡¹¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¼þÊÕ¤Î²Û»ÒÅ¹¶á¤¯¤Ç¤Ï¥²¥Ã¥½¥êÁé¤»ºÙ¤Ã¤¿ÊÆÁÒ¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡©
£Â»á¡§ÌôÊª¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢£¹·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ê26¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£Ã»á¡§¡Ç25Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤Ë·Ù»ëÄ£¤ÎÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Î´´Éô¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯ÉëÇ¤¤·¤¿´´Éô¤¬¡¢À¤´Ö¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½¿Í¤ÎÂáÊá¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤Î¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢À¶¿å¤òÂáÊá¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
À¶¿å¤Ï¡Ç19Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·»Ï¤á¡¢µ¢¹ñ¸å¤â¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¡íÁðÃç´Ö¡í¤ÎÃËÀ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÇä¿Í¤«¤é¥É¥é¥Ã¥°¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Í¡£À¶¿å¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÌôÊª¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç26Ç¯¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥é¥Ã¥°±øÀ÷¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£
£Á»á¡§¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
£Ã»á¡§¤«¤Ä¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤â¹â¤¤ÇÐÍ¥¤Î£Ø¡¢·ÝÎò40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶¥Ù¥Æ¥é¥ó²Î¼ê£Ù¡£¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë£Ú¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´ü¤À¤¬¡Ä
£Á»á¡§ÌôÊª¥È¥é¥Ö¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¶Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤Î£Ô¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤é°¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤í¤½¤í½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤ë¤«¤â¡£
£Ã»á¡§²¶¤Ï¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î£Ë¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸òºÝÃæ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤è¡£³°¤ÇÆ²¡¹¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢Ç®°¦È¯³Ð¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£
£Â»á¡§¤ä¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢£Æ£Ò£É£Ä£Á£Ù¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê25¡Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥¤¥ó´Ö¶á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£Æó¿Í¤È¤â°ÛÀ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£
£Ã»á¡§°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤È¡Ø£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡Ù¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡Ë¤Î·ëº§¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤ËÆó¿Í¤òÆ±¤¸²è³Ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¸·Ì¿¤¬²¼¤Ã¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Æó¿Í¤Î¸òºÝ¤¬½çÄ´¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°½À¥¤â40ºÐ¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤è¡£
£Á»á¡§¡Ø£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¡Ù¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤â¤½¤í¤½¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
10Ç¯°Ê¾å¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤á¤°¤ß¡Ê41¡Ë¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯£¹·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ²ËÜ¤È¤Î·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ·ÝÇ½³¦¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ²ËÜËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¡Ç26Ç¯¤â¡¢Â³¡¹¤È¥Ó¥Ã¥°¤Ê·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯1·î2¡¦9¡¦16Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê