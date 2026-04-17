俳優の綾瀬はるかが、16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内「ゴチになります」（後7：00〜後8：54）に出演。ゴチメンバーの佐野勇斗とのトークでは“ほほえましいエピソード”が飛び出した。【番組カット】ドラマで…ガッツリ共演していた綾瀬はるか＆佐野勇斗2人はNHKのドラマで共演していたが、綾瀬は撮影時の佐野の印象について向けられると「すっごいせりふが多い役だったんですよ。すっごい頑張っていて