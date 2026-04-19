17日公開された映画「人はなぜラブレターを書くのか」に主演している綾瀬はるか（41）の、なりふり構わぬプロモーション活動が、芸能記者の間で話題になっている。41歳を迎えた綾瀬はるか…相次ぐ“アラフォー女優×年下男性”の結婚で注目されるジェシーとの今後ここ数日を振り返っても、13日には「しゃべくり0072時間SP」、14日の「ザ！世界仰天ニュース」、16日は「ぐるぐるナインティナイン」、17日の「金曜ミステリーク