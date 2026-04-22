俳優の綾瀬はるか（41）が、20日放送の日本テレビ系『世界まる見え！テレビ特捜部』SPに出演。学生時代に、自転車で事故に遭ったエピソードを明かした。【動画】これはモテるわ…中学時代の綾瀬はるかこの日は「世界一のオマヌケさん決定」と題した内容で、世界のおマヌケ映像が次々と紹介。このほか世界の危機一髪な映像も多数、紹介された。危機一髪なエピソードを聞かれ、「危機一髪、ぶつかっちゃったんですけど（笑）」