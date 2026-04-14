4月17日公開の主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』の番宣で、綾瀬はるかの稼働が目立っている。「4月13日、綾瀬さんは『しゃべくり007 2時間SP』（日本テレビ系）に出演しました。人気企画『クイズ！私のこと覚えてる？』で中学時代の同級生や、大河ドラマ『八重の桜』の美術スタッフ、『JIN -仁-』（TBS系）で共演した元子役などと再会し、昔話に花を咲かせました」（テレビ誌記者）現在、この映画の製作幹事である日本