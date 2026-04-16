「この番組、業界で何て言われてるか知ってます？『逃走中』の姉妹番組、『迷走中』って……」4月14日の生放送中にそう語ったのはカズレーザー（41）。お笑いコンビ・ニューヨークとともにMCを務める4月スタートの新番組『超調査チューズデイ気になる答え今夜出します』（フジテレビ系）の一幕だ。同番組は生放送で、視聴者が今一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”するというコンセプトだ。テレビ誌