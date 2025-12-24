ÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÖM¡Ý1¡×¿³ºº°÷°úÂà¤Û¤Î¤á¤«¤¹¡Ö²¶¡¢¥é¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©º£Ç¯¤Ç¡×ÍýÍ³ÀâÌÀ¤·¸å·Ñ¼Ô¤â¸ÀµÚ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬24ÆüÇÛ¿®¤ÎTBS¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖÂçµÈ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¿³ºº°÷°úÂà¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¹±Îã´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÈäÏª¤µ¤ì¤¿Á´13Ì¡ºÍ¤Î¹ÖÉ¾¥³¥á¥ó¥È¤ÈºÎÅÀÍýÍ³¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¤È¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î¶ð¾ì¹§¤¬¿³ºº°÷¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¡Öº£²ó¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£¤¯¤ó¤¬¿³ºº¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¶ð¾ì¤¯¤ó¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇËÜÈÖ¤Ç¤â¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥ÈÏ¢È¯¤·¤Æ¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°Ê¾å¤Í¡¢¤Þ¤¡¥Í¥¿¿¶¤ê¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¡¢¥é¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡º£Ç¯¤Ç¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£¤³¤ì¤Ï¿¶¤ê¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊºÂÀÊ¤¬¡Ë°ìÈÖº¸Â¦¤Í¡£°ìÈÖº¸¤Ï°ìÈÖ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ºÂ¤ëÀÊ¤Ï¤â¤¦ÍèÇ¯¤Ï¸åÆ£¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·¤¯¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Á¥å¡¼¥È¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Þ¥è¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ1¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¾Ð¤¤ÈÓ¤Ï¡ÊÅ¯É×¤¬¡Ë¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤ì¤ä¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤¬¤â¤¦½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤â¤¦ËÍ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÖËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¸À¤ï¤ì¤ë¤è¡£¤Ê¤ó¤À·ë¶ÉÃÇ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢ÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤è¡£1²ó¤³¤ÎM¡Ý1¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¿½ÀÁ¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ºòÇ¯¸Â¤ê¤Ç¿³ºº°÷¤òÂ´¶È¤·¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¤ÈNON STYLEÀÐÅÄÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¼ãÎÓ·¯¤ÈÀÐÅÄ·¯¤¬º£Ç¯¹ß¤ê¤Æ¤ë¤«¡©¡¡¤É¤ó¤À¤±¸ò¾Ä¤Ë¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¡¢¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤«¤òÂ¿¾¯Î¢¤Ç¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤éÃÇ¤ì¤º¤ËËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤âÄ°¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â¤½¤·¤Æ¿³ºº°÷Àª¤â¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤â¤·¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤é¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤Ç»ä¡¢¥´¥Í¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï16Ç¯Âç²ñ¤Ç½é¤Î¿³ºº°÷¤ò·Ð¸³¡£17Ç¯¡¢22Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Þ¤Ç·×6²ó¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£