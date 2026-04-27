朝番組のリニューアルに異変が生じている。NHK「あさイチ」はまったり感がなくなって、MCの博多大吉が「もう滅茶苦茶」と漏らすほどに。一方、民放のリニューアルも滅茶苦茶で……。【全2回（前編／後編）の後編】＊＊＊【写真を見る】『理想の上司ランキング』9年連続1位だったのに…「麒麟・川島に敗れた男」とは？TBSの「ラヴィット！」（8:00〜9:55）は情報番組が居並ぶ平日朝に生放送されるバラエティ番組だ。麒麟の