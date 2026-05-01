お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHKあさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演し、凄いと思うお笑いコンビを明かした。MCのお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉が、内村と同事務所のバカリズムに聞いた話として「若手ライブにサプライズでちょこちょこ出てる」というエピソードを披露。内村は「ピンネタ作って去年出ましたね」と明かし、「パーッと飛び出していったらお客さん30人しか