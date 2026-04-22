俳優の堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演し、似ていると言われる人気芸人を明かした。番組の水曜パートナー飯塚悟志が所属するお笑いトリオ「東京03」とは20年ほど前から親交があり、単独ライブを見に行くほどの大ファン。配信やDVDもチェックしているそうで「人類共通の文化財なんですよ、東京03というのは」と絶賛した。堺が「最近、僕、飯塚さんに似てますってよく言われるんで