NHKの朝の情報番組『あさイチ』が3月30日、リニューアル後初の放送を迎えた。長年にわたり“朝の顔”として親しまれてきた同番組だが、MCを務める博多大吉が番組中に思わず漏らした「もうメチャクチャ」という一言によって、初回から思わぬ波紋を広げている。【写真】博多大吉も苦言…新しくなった『あさイチ』のスタジオ「違和感」の正体は…「これまでの『あさイチ』といえば、朝ドラの放送直後に行われる“朝ドラ受け”から始